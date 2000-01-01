Осинкин Мина Никифорович
Место рождения(ранее Сарапульская дворцовая волость,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения11.11.1793
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1793
Отец: Осинкин Никифор Осипович
Мать: Осинкина Матрона
(ранее Сарапульская дворцовая волость,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1811