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Осинкин Мина Никифорович

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Место рождения

(ранее Сарапульская дворцовая волость,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

11.11.1793

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Между 1755 и 1764 г.р.

Мать

Между 1765 и 1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1793

Отец: Осинкин Никифор Осипович

Мать: Осинкина Матрона

(ранее Сарапульская дворцовая волость,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1811
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