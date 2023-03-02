Селезнева (Селезнева (Дергоусова) Дергоусова) Мелания Григорьевна
женский, родилась 1904, Бердянск
умерла Неизвестно
ОтецДергоусов ГригорийДо 1884 г.р.
Супруги
Селезнев Яков Кузьмич17.10.1904 г.р.
Дети
((Селезнева) Селезнева) Александра Яковлевна12.12.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Дергоусов Григорий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.10.1926
Рождение ребёнка
12.12.1927
Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Селезнев Яков Кузьмич
Смерть
Неизвестно