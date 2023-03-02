Селезнева (Селезнева (Дергоусова) Дергоусова) Мелания Григорьевна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнева (Селезнева (Дергоусова) Дергоусова) Мелания Григорьевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1904, Бердянск

умерла Неизвестно

Отец
Дергоусов ГригорийДо 1884 г.р.
Супруги
Селезнев Яков Кузьмич17.10.1904 г.р.
Дети
((Селезнева) Селезнева) Александра Яковлевна12.12.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Дергоусов Григорий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Домашнее хозяйство

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
30.10.1926

Муж: Селезнев Яков Кузьмич

Супруг(-а): Мелания Григорьевна Селезнева (Дергоусова)

Рождение ребёнка
12.12.1927

Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Селезнев Яков Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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