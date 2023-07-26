Боровикин Сергей Михайлович (Михеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикин Сергей Михайлович (Михеевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

починок Задорский Вознесенской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Зайцева (Боровикина) Василиса Сергеевна

Мать ребёнка: Боровикина Марина Леонтьева

родилась в починке Задорский Вознесенской волости Никольского уеда
Смерть
Неизвестно

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