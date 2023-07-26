Боровикин Сергей Михайлович (Михеевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
починок Задорский Вознесенской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Зайцева (Боровикина) Василиса Сергеевна
Мать ребёнка: Боровикина Марина Леонтьева
родилась в починке Задорский Вознесенской волости Никольского уеда
Смерть
Неизвестно