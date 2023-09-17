Колычев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолычев Николай

Колычев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колычев Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колычева Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колычев Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1904

Сын: Колычев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.