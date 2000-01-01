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(Biletov) Nadezhda

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1841

Отец: Biletov Appolon

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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