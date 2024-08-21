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Афанасий Иванович

Место рождения

Дмитриково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

До 1706

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

До 1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1706 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
До 1706

Отец: Иван

Мать: не указана

Дмитриково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1722

Жена: Каптелина Елизаровна

Дмитриково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Упоминание
Около 1722
Дмитриково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
496 19 92. 952 стр. Деревня Дмитриково. Яков Иванович и его зять Василий Евсеевич, жена которого Дарья и сын их Иван. Афанасий Иванович и жена его Каптелина. 1722г.
Смерть
После 1729
Дмитриково, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

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