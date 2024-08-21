Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1706
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1706
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1722
Жена: Каптелина Елизаровна
Упоминание
Около 1722
496 19 92. 952 стр. Деревня Дмитриково. Яков Иванович и его зять Василий Евсеевич, жена которого Дарья и сын их Иван. Афанасий Иванович и жена его Каптелина. 1722г.
Смерть
После 1729