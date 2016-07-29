Кануник Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кануник Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1939

Дата смерти

29.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939

Отец: Кануник Егор Сергеевич

Мать: Кануник Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кануник Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кануник Евстолия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кануник Василий Николаевич

Мать ребёнка: Кануник Евстолия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николевна

Мать ребёнка: Кануник Евстолия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кануник Евстолия

Смерть
29.07.2016
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