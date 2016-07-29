Кануник Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1939
Дата смерти29.07.2016
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кануник Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кануник Евстолия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кануник Василий Николаевич
Мать ребёнка: Кануник Евстолия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николевна
Мать ребёнка: Кануник Евстолия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кануник Евстолия
Смерть
29.07.2016