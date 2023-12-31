Андросов Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андросов Фёдор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
Неизвестно