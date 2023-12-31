Андросов Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андросов Фёдор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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