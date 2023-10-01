Будник Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1940
Отец: Будник Иван Петрович
Мать: Будник Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Будник Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будник Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Будник Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будник Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Будник Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будник Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Будник Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно