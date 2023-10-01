Будник Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудник Анатолий Иванович

Будник Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1940

Отец: Будник Иван Петрович

Мать: Будник Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будник Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будник Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Будник Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будник Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Будник Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будник Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Будник Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close