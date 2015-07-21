Карпов Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1935
Дата смерти21.07.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935
Рождение ребёнка
16.06.1966
Дочь: Костина Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Карпова Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
12.06.1969
Сын: Карпов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Карпова Анастасия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.2015