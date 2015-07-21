Карпов Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Виктор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1935

Дата смерти

21.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935

Отец: Карпов Андрей Петрович

Мать: Карпова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
16.06.1966

Дочь: Костина Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Карпова Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
12.06.1969

Сын: Карпов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Карпова Анастасия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Анастасия Владимировна

Смерть
21.07.2015
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