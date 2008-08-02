Бессонова (Мышина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Мышина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1922

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1922

Отец: Мышин Иван Алексеевич

Мать: Мышина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
20.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Василий Степанович

Рождение ребёнка
22.03.1961

Дочь: Цаплинова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бессонов Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курносова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Бессонов Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бессонов Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Василий Степанович

Смерть
1991
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