Бессонова (Мышина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1922
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1922
Отец: Мышин Иван Алексеевич
Мать: Мышина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
20.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бессонов Василий Степанович
Рождение ребёнка
22.03.1961
Дочь: Цаплинова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бессонов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курносова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Бессонов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бессонов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991