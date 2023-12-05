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(Андреяйнен-Мельникова) Екатерина
(Андреяйнен-Мельникова) Екатерина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1999
Пол
Женский
Отец
Андреяйнен Иван
Мать
Андреяйнен (Хокканен) Анна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Андреяйнен Иван
Мать:
Андреяйнен Анна
Смерть
1999
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