(Андреяйнен-Мельникова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андреяйнен-Мельникова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Андреяйнен Иван

Мать: Андреяйнен Анна

Смерть
1999
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