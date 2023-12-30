Вагнер (Кемпф) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1968
Сын: Вагнер Александр Павлович
Отец ребёнка: Вагнер Павел Генрихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагнер Лариса Павловна
Отец ребёнка: Вагнер Павел Генрихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вагнер Павел Генрихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вагнер Павел Генрихович