Вагнер (Кемпф) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер (Кемпф) Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кемпф Федор Эдмунт Георгиевич

Мать: Кемпф Мушинская Наташа

Рождение ребёнка
06.09.1968

Сын: Вагнер Александр Павлович

Отец ребёнка: Вагнер Павел Генрихович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагнер Лариса Павловна

Отец ребёнка: Вагнер Павел Генрихович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагнер Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Вагнер Павел Генрихович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагнер Павел Павлович

Отец ребёнка: Вагнер Павел Генрихович

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