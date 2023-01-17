Дементий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1664
Дата смерти17.08.1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Игнатий Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Иуда Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Похороны
17.08.1734
Церковь Великомученика Никиты, Лозьево, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
17.08.1734