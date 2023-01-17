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Дементий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1664

Дата смерти

17.08.1734

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Игнатий Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Иуда Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
17.08.1734
Церковь Великомученика Никиты, Лозьево, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
17.08.1734
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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