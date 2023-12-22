Иванова (Сюзюкина) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Сюзюкина) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Сюзюкин Александр Николаевич

Мать: Сюзюкина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Иванова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Иванова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1991

Сын: Иванов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Павел Иванович

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