Иванова (Сюзюкина) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Иванова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Иванова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1991
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно