((Никитина)) Александра Никитьична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1910
Сын: Данилов (домрачев) Семен Егорович
Отец ребёнка: Данилов (домрачев) Егор Данилович
Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно