((Никитина)) Александра Никитьична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Никитина)) Александра Никитьична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1910

Сын: Данилов (домрачев) Семен Егорович

Отец ребёнка: Данилов (домрачев) Егор Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов (домрачев) Егор Данилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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