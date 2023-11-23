Катерина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Семионов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татьяна Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Семионов

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Семионов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Андрей Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Семионов

Смерть
Неизвестно

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