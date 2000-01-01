Мария Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Фадей Степанов
Отец ребёнка: Степан Ларионов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Давыд Степанов
Отец ребёнка: Степан Ларионов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Ларионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Степанов
Отец ребёнка: Степан Ларионов
Смерть
Неизвестно