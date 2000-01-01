Мария Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Никифорова

Мария Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Фадей Степанов

Отец ребёнка: Степан Ларионов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Давыд Степанов

Отец ребёнка: Степан Ларионов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Ларионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Степанов

Отец ребёнка: Степан Ларионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close