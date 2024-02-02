Галимская (Глухова) Лариса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалимская (Глухова) Лариса Петровна

Галимская (Глухова) Лариса Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1966

Муж: Галимский Игорь Анатольевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.08.1967

Дочь: Галимская Марина Игоревна

Отец ребёнка: Галимский Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
16.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимский Игорь Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close