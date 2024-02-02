Галимская (Глухова) Лариса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.10.1966
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.08.1967
Дочь: Галимская Марина Игоревна
Отец ребёнка: Галимский Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
16.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимский Игорь Анатольевич