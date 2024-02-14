Гумеров Гафар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумеров Гафар

Место рождения

д.Юлсубино, Рыбно-Слободский р-н, Татарстан, Росси

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гумар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметшина (Гафарова) Минсылу

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафаров Харис

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафаров Файзрахман

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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