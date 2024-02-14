Гумеров Гафар
Место рожденияд.Юлсубино, Рыбно-Слободский р-н, Татарстан, Росси
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гумар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметшина (Гафарова) Минсылу
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гафаров Харис
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гафаров Файзрахман
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно