Милков Афанасий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилков Афанасий Андреев

Милков Афанасий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

15.02.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Милков Андрей Матвеев

Мать: Прасковья Александрова

Милков Афанасий Андреевич (1824 — 1876) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1833 года обучался в Пошехонском уездном училище, а с 1840 года — в Ярославской духов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милкова Ольга Дамианова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Каменская (Милкова) Евстолия Афанасьева

Мать ребёнка: Милкова Ольга Дамианова

Смерть
15.02.1876

Мы используем куки для улучшения работы сайта.