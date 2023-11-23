Милков Афанасий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти15.02.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Милков Андрей Матвеев
Мать: Прасковья Александрова
Милков Афанасий Андреевич (1824 — 1876) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1833 года обучался в Пошехонском уездном училище, а с 1840 года — в Ярославской духов... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милкова Ольга Дамианова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Каменская (Милкова) Евстолия Афанасьева
Мать ребёнка: Милкова Ольга Дамианова
Смерть
15.02.1876