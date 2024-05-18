Панкратов Яков Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Яков Максимович

Место рождения

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Емельян Яковлевич

Мать ребёнка: Панкратова (Васильева????) Анисья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1895

Сын: Панкратов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Панкратова (Васильева????) Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
05.09.1899

Дочь: Зубрина (Панкратова) Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Панкратова (Васильева????) Анисья Васильевна

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