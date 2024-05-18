Панкратов Яков Максимович
Место рождения412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Емельян Яковлевич
Мать ребёнка: Панкратова (Васильева????) Анисья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1895
Мать ребёнка: Панкратова (Васильева????) Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
05.09.1899