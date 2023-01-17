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Киселев Иван Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Киселев Тимофей Григорьев

Мать: 1-я жена

Рождение ребёнка
1835

Сын: Киселев Петр Иванов

Мать ребёнка: Устинья Макеева

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Устинья Макеева

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Макеева

Смерть
Неизвестно
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