Киселев Иван Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Киселев Тимофей Григорьев
Мать: 1-я жена
Рождение ребёнка
1835
Сын: Киселев Петр Иванов
Мать ребёнка: Устинья Макеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Устинья Макеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Макеева
Смерть
Неизвестно