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Новоселов Александр Иванович

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Место рождения

Ухта, Ухта, Республика Коми

Дата рождения

26.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
04.02.1969

Сын: Новоселов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Новоселова Римма Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новоселова Римма Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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