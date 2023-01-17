Новоселов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения26.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1969
Сын: Новоселов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Новоселова Римма Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новоселова Римма Ивановна