Родина (Ситникова) Федора Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина (Ситникова) Федора Антоновна

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Место рождения

Ива, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

09.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Ива, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.03.1935

Дочь: Родина Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Родин Егор Николаевич

Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родин Егор Николаевич

Смерть
Неизвестно
Место захоронения не удалось найти. Репрессированы
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