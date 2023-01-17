Родина (Ситникова) Федора Антоновна
Место рождения
Дата рождения09.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1935
Дочь: Родина Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Родин Егор Николаевич
Прянзерки, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Место захоронения не удалось найти. Репрессированы