Реутова Анна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Реутов Иван
Рождение ребёнка
1819
Сын: Реутов Сергей Иванов
Отец ребёнка: Реутов Иван
Рождение ребёнка
1825
Сын: Реутов Илья Иванов
Отец ребёнка: Реутов Иван
Рождение ребёнка
1829
Сын: Реутов Иван Иванов
Отец ребёнка: Реутов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реутов Агафон Иванов
Отец ребёнка: Реутов Иван
Смерть
Неизвестно