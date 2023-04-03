Реутова Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова Анна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Реутов Лаврентий Иванов

Отец ребёнка: Реутов Иван

Рождение ребёнка
1819

Сын: Реутов Сергей Иванов

Отец ребёнка: Реутов Иван

Рождение ребёнка
1825

Сын: Реутов Илья Иванов

Отец ребёнка: Реутов Иван

Рождение ребёнка
1829

Сын: Реутов Иван Иванов

Отец ребёнка: Реутов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Агафон Иванов

Отец ребёнка: Реутов Иван

Смерть
Неизвестно
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