Долгов Алексей
мужской, родился 22.04.1979
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Долгов Никита
Мать ребёнка: Долгова (Сергеева) Татьяна
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Dolgov/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Dolgov/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения фамилии Долгов открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Фамилия Долгов принадлежит к числу русских семейных именований, образованных от личных прозвищ. | Традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при крещении, прозвище издревле существовала у славян. Это объясняется тем, что в обиходной жизни бытовало относительно немного церковных имен, которые в итоге часто повторялись. Запас же прозвищ был неисчерпаем и позволял легко выделить человека в обществе. Поэтому прозвища прибавлялись к крестильным именам, а порой полностью заменяли их в обиходе и в официальных документах. | Самыми древними прозвищами, которые встречаются в письменных источниках, были прозвища людей в форме прилагательных, характеризующих их наиболее примечательные качества или внешние признаки. Так, еще в летописях встречаются именования «Иван Андреевич, нарицаемый Долгий, тысяцкий Рязанский» (1135), « | Дмитрий | Хороброй, воевода Киевский» (1171) и другие. Подобные прозвища оставались популярными и позже, став намного разнообразнее. | К ряду подобных прозваний относилось и прозвищное имя Долгий, или, как говорили в старину – Долгой. Надо сказать, что имя-прозвище Долгой было довольно популярно на Руси и обычно давалось высоким, долговязым и нескладным подросткам. Однако этим прозвищем одаривали также монахов и священнослужителей, носивших рясы с долгими, длинными полами. | Подобные прозвища, а также фамилии, произошедшие от них, зафиксированы в старинных документах: Добрыня Долгой, волжский казачий атаман, 1591 г.; Семен Долгий, балахонский боярский сын, 1608 г.; Долгачев, крестьянин смоленский, 1608 г.; Долгушин Семен, пушкарь, 1630 г.; Иван Романов сын Долгов, углицкий посадский, 1674 г.; Петр Долгов, дьяк московский, 1677 г. | В XV-XVI веках на Руси начался процесс формирования фамилий как особых, наследуемых семейных имен, в качестве которых постепенно закрепились притяжательные прилагательные с суффиксами -ов/-ев и -ин. Первоначально они указывали на отца, поэтому основой фамилий обычно становились различные формы крестильных имен и прозвищ. Прозвища же, которые сами имели форму прилагательного, превратились в фамилии с окончанием -ово/-ого: Долгой – Долгого сын – Долгого. Некоторые из этих древних фамильных форм сохранились и по сей день, в целом же процесс формирования фамилий пошел дальше, и формы, оканчивавшиеся на -ово/-ого, вскоре совпали по звучанию с традиционными русскими фамилиями на -ов. Так появилась | фамилия Долгов | , основой которой стало прозвищное имя Долгой. | Когда именно и при каких обстоятельствах это именование впервые закрепилось за потомками в качестве передаваемого по наследству, без кропотливых генеалогических исследований сказать сегодня невозможно. Очевидно, что фамилия Долгов имеет интересную многовековую историю и должна быть отнесена к числу старейших русских родовых именований, свидетельствующих о многообразии путей появления фамилий. | Источники: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Суперанская А.В., Суслова А.В. Современные русские фамилии. Веселовский С.Б. Ономастикон. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен.