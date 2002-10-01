Ласковец (Качура) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласковец (Качура) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

01.10.2002

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Качура Лазарь

Мать: Качура Наталья Фоминична

Рождение ребёнка
26.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласковец Анатолий Вениаминович

Рождение ребёнка
12.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласковец Анатолий Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ласковец Анатолий Вениаминович

Смерть
01.10.2002
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