Ласковец (Качура) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти01.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Качура Лазарь
Мать: Качура Наталья Фоминична
Рождение ребёнка
26.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ласковец Анатолий Вениаминович
Рождение ребёнка
12.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ласковец Анатолий Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.2002