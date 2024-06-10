Алена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Васильевна

Место рождения

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1747 г.р.

Мать

Муж

1776 или 1777 г.р.

Дети

Между 1797 и 1798 г.р.
Вычислено 1799 г.р.
Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.

Отец: Василий Андреевич

Мать: Афимья Анисимовна

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Андреевич

Упоминание
21.06.1795 ст.
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798 ст.

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Андреевич

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: Семион Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Андреевич

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Дочь: Алена Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Андреевич

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.

Дочь: Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Андреевич

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Андреевич

Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
?.03.1816 ст.
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Упоминание
19.04.1834 ст.
Сорочинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Смерть
Неизвестно

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