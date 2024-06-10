Алена Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777 ст.
Отец: Василий Андреевич
Мать: Афимья Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Андреевич
Упоминание
21.06.1795 ст.
Ревизия
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798 ст.
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Сын: Семион Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Дочь: Алена Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.
Дочь: Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Андреевич
Упоминание
?.03.1816 ст.
Ревизия
Упоминание
19.04.1834 ст.
Ревизия
Смерть
Неизвестно