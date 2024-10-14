Беркутов Василий Андреевич 14.01.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Беркутов Василий Андреевич

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.01.1873 ст.

Дата смерти

24.08.1881 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Между 1829 и 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1873 ст.

Отец: Беркутов Андрей Васильевич

Мать: Беркутова Матрена Леонтьевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Кадр 4: https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-1
Смерть
24.08.1881 ст.
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/node/177941 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №27, стр. 58 по отношению атамана от 24.08.1881 № 388

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