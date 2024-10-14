Беркутов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1873 ст.
Дата смерти24.08.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1873 ст.
Кадр 4: https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-1
Смерть
24.08.1881 ст.
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/node/177941 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №27, стр. 58 по отношению атамана от 24.08.1881 № 388