Палагина (Нуруллаева) Татьяна Алимбаевна
Место рожденияРоссия, Северск
Дата рождения26.06.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1989
Россия, Северск
Бракосочетание
22.02.2013
Россия
Рождение ребёнка
11.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Палагин Алексей Михайлович
Россия, Северск
Рождение ребёнка
21.02.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Палагин Алексей Михайлович
Место жительства
Неизвестно