Палагина (Нуруллаева) Татьяна Алимбаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палагина (Нуруллаева) Татьяна Алимбаевна

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Место рождения

Россия, Северск

Дата рождения

26.06.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1970 г.р.

Муж

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1989

Отец: Нуруллаев Алимбай Хамидович

Мать: Федорова Наталья Георгиевна

Россия, Северск
Бракосочетание
22.02.2013

Муж: Палагин Алексей Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
11.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Палагин Алексей Михайлович

Россия, Северск
Рождение ребёнка
21.02.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Палагин Алексей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
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