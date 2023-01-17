Лихачёв Арефий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1811 и 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1812 ст.
Отец: Лихачёв Андрей Гаврилович
Мать: Лихачёва Марина
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833 ст.
Сын: Лихачёв Григорий Арефьевич
Мать ребёнка: Лихачёва Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Дочь: Екатерина Арефьевна
Мать ребёнка: Лихачёва Елизавета Петровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Дочь: Федора Арефьевна
Мать ребёнка: Лихачёва Елизавета Петровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Дочь: Параскева Арефьевна
Мать ребёнка: Лихачёва Елизавета Петровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Дочь: Мавра Арефьевна
Мать ребёнка: Лихачёва Елизавета Петровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Глухова Софья Арефьевна
Мать ребёнка: Лихачёва Елизавета Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно