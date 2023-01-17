Лихачёв Арефий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Арефий Андреевич

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Место рождения

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд

Дата рождения

Между 1811 и 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1812 ст.

Отец: Лихачёв Андрей Гаврилович

Мать: Лихачёва Марина

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833 ст.

Сын: Лихачёв Григорий Арефьевич

Мать ребёнка: Лихачёва Елизавета Петровна

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Дочь: Екатерина Арефьевна

Мать ребёнка: Лихачёва Елизавета Петровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Дочь: Федора Арефьевна

Мать ребёнка: Лихачёва Елизавета Петровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Дочь: Параскева Арефьевна

Мать ребёнка: Лихачёва Елизавета Петровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Дочь: Мавра Арефьевна

Мать ребёнка: Лихачёва Елизавета Петровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Глухова Софья Арефьевна

Мать ребёнка: Лихачёва Елизавета Петровна

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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