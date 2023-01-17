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Рожков Петр Андреев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.09.1900

Жена: Прасковья Никифорова

ПЖ: крестьянин д. Рахмановой Тимофей Гавриилов Соловьев и д. Озерок Федор Филиппов Старостин. ПН: крестьяне д. Озерок Иван Степанов Леонов и Степан Андреев Рыков.
Смерть
Неизвестно
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