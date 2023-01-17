Рожков Петр Андреев
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1900
Жена: Прасковья Никифорова
ПЖ: крестьянин д. Рахмановой Тимофей Гавриилов Соловьев и д. Озерок Федор Филиппов Старостин. ПН: крестьяне д. Озерок Иван Степанов Леонов и Степан Андреев Рыков.
Смерть
Неизвестно