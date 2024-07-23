Филиппова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филиппов Василий Григорьевич
Мать: Филиппова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вокуева Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно