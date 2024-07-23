Филиппова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиппов Василий Григорьевич

Мать: Филиппова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупрова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вокуева Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

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