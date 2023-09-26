Хлуднева (Качутина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлуднева (Качутина) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1880

Дата смерти

20.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1880

Отец: Качутин Николай

Мать: Качутина Надежда

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Лиля

Отец ребёнка: Хлуднев Иван

Рождение ребёнка
23.06.1916

Дочь: Хоменко Антонина (Тося)

Отец ребёнка: Хлуднев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Павел

Отец ребёнка: Хлуднев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Николай

Отец ребёнка: Хлуднев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Константин

Отец ребёнка: Хлуднев Иван

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлуднев Иван

Смерть
20.07.1967
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