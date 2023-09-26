Хлуднева (Качутина) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1880
Дата смерти20.07.1967
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1880
Отец: Качутин Николай
Мать: Качутина Надежда
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Лиля
Отец ребёнка: Хлуднев Иван
Рождение ребёнка
23.06.1916
Дочь: Хоменко Антонина (Тося)
Отец ребёнка: Хлуднев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Павел
Отец ребёнка: Хлуднев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Николай
Отец ребёнка: Хлуднев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Константин
Отец ребёнка: Хлуднев Иван
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлуднев Иван
Смерть
20.07.1967