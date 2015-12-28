Груздева (Морозова) Любовь Алексеевна
Место рожденияд. Костина Гора
Дата рождения21.08.1929
Дата смерти28.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1929
д. Костина Гора
Рождение ребёнка
26.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Груздев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Груздев Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2015
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область