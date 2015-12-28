Груздева (Морозова) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Морозова) Любовь Алексеевна

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Место рождения

д. Костина Гора

Дата рождения

21.08.1929

Дата смерти

28.12.2015

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1929

Отец: Морозов Алексей Дмитриевич

Мать: Морозова Мария Ефимовна

д. Костина Гора
Рождение ребёнка
26.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Фёдор Иванович

Смерть
28.12.2015
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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