Имангулов Ильяс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имангулов Ильяс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Мустаев Имангул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кясиба

Мать ребёнка: Гулимхана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ильясов 3 Мечеть Бедретдин 215-1-41

Мать ребёнка: Гулимхана

Красный Остров
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Зарифя

Мать ребёнка: Гулимхана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Имангулов (ильясов) Хусяметдин

Мать ребёнка: Гулимхана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулимхана

Смерть
Неизвестно
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