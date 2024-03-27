Имангулов Ильяс
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Мустаев Имангул
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ильясов 3 Мечеть Бедретдин 215-1-41
Мать ребёнка: Гулимхана
Красный Остров
Рождение ребёнка
1847
Сын: Имангулов (ильясов) Хусяметдин
Мать ребёнка: Гулимхана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулимхана
Смерть
Неизвестно