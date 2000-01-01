Гранкин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Гранкин Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гранкин Иван
Мать ребёнка: Гранкина Авдотья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гранкин Еремей
Мать ребёнка: Гранкина Авдотья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Гранкина Авдотья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гранкин Григорий
Мать ребёнка: Гранкина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гранкина Авдотья
Смерть
После 1850