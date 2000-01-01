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Гранкин Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Гранкин Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гранкин Иван

Мать ребёнка: Гранкина Авдотья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Гранкин Еремей

Мать ребёнка: Гранкина Авдотья

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Гранкина Авдотья

Рождение ребёнка
1839

Сын: Гранкин Григорий

Мать ребёнка: Гранкина Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранкина Авдотья

Смерть
После 1850
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