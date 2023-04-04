Степана сын Прокофий
Место рожденияПисаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1774
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Степан
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пронюшкин Константин
Мать ребёнка: Марья
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1805
Сын: Прокофьев Сын Никита
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пронюшкин Доримедонт
Мать ребёнка: Марья
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Смерть
1837
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния