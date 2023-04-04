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Степана сын Прокофий

Место рождения

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1774

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

1731 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Степан

Мать: не указана

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пронюшкин Константин

Мать ребёнка: Марья

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Прокофьев Сын Никита

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пронюшкин Доримедонт

Мать ребёнка: Марья

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Смерть
1837
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
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