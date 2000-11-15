Федотова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1990

Дочь: Федотова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Федотов Виктор Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.11.2000

Дочь: Федотова Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Федотов Виктор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Виктор Тимофеевич

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