Федотова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1990
Дочь: Федотова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Федотов Виктор Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.11.2000
Дочь: Федотова Дарья Викторовна
Отец ребёнка: Федотов Виктор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно