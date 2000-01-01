Антимонова (Касьянова) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касьянов Федор Федорович
Мать: Касьянова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антимонов Валерий Викторович
Отец ребёнка: Антимонов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антимонов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Антимонов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антимонов Виктор