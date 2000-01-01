Антимонова (Касьянова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антимонова (Касьянова) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касьянов Федор Федорович

Мать: Касьянова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антимонов Валерий Викторович

Отец ребёнка: Антимонов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антимонов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Антимонов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антимонов Виктор

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