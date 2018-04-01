Маланина (Савиных) Зинаида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маланина (Савиных) Зинаида Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.04.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савиных Илья Васильевич

Мать: Савиных Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около ?.04.2018
Сарапул
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