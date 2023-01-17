Калужинова (Пашкова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинова (Пашкова) Елена Константиновна

Калужинова (Пашкова) Елена Константиновна

avatar

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Калужинов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Калужинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
22.12.1917 ст.

Дочь: Слепушкина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Калужинов Александр Петрович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Калужинов Кузьма Александрович

Отец ребёнка: Калужинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калужинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калужинова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Калужинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калужинов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Калужинов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close