Калужинова (Пашкова) Елена Константиновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Калужинов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Калужинов Александр Петрович
Рождение ребёнка
22.12.1917 ст.
Дочь: Слепушкина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Калужинов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Калужинов Кузьма Александрович
Отец ребёнка: Калужинов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калужинов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калужинова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Калужинов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калужинов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Калужинов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно