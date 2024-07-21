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Запанков Андрей Алексеевич

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Запанков Алексей Андреевич

Мать: Запанкова Мария Ивановна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1858

Жена: Запанкова Евгения Моисеевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Запанков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Запанкова Евгения Моисеевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Запанков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Запанкова Евгения Моисеевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Запанков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Запанкова Евгения Моисеевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Запанков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Запанкова Евгения Моисеевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Запанков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Запанкова Евгения Моисеевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Запанкова Павла Андреевна

Мать ребёнка: Запанкова Евгения Моисеевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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