Запанков Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
Около 1858
Рождение ребёнка
1859
Сын: Запанков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Запанкова Евгения Моисеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Запанков Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Запанкова Евгения Моисеевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Запанкова Евгения Моисеевна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Запанкова Евгения Моисеевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Запанков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Запанкова Евгения Моисеевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Запанкова Павла Андреевна
Мать ребёнка: Запанкова Евгения Моисеевна
Смерть
Неизвестно