Кряквина Марина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Марина Максимовна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шестаков Антон Васильевич

Отец ребёнка: Кряквин Василий Васильевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Кряквин Василий Васильевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряквин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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