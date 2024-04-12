Кряквина Марина Максимовна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шестаков Антон Васильевич
Отец ребёнка: Кряквин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Кряквин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область