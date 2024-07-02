Комаров Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Комарова) Наталья
Мать ребёнка: не указана
деревня Кузнецы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Комарова) ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Есаулова (Комарова) Марфа Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
деревня Кузнецы / Кузнецов