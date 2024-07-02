Комаров Прокопий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Комаров Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Комарова) Наталья

Мать ребёнка: не указана

деревня Кузнецы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Комарова) ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Есаулова (Комарова) Марфа Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

деревня Кузнецы / Кузнецов

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