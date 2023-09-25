Печегоров Иоан Парфеньев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смерти1924
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.
Отец: Печегоров Парфе́ний
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
191 ст.
Сын: Печегоров Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Печегоров Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Сын: Печегоров Александр Иванович
Мать ребёнка: Печегоров Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Дочь: (Печегорова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Печегоров Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.
Мать ребёнка: Печегоров Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
15.01.1907 ст.
Сын: Печегоров Виталий Иванович
Мать ребёнка: Печегоров Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Сын: Печегоров Константин Иванович
Мать ребёнка: Печегоров Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
03.06.1917 ст.
Сын: Печегоров Василий Иванович
Мать ребёнка: Печегорова Анна Кирилловна
Смерть
1924