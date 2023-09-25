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Печегоров Иоан Парфеньев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: Печегоров Парфе́ний

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печегорова Анна Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печегоров Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
191 ст.

Сын: Печегоров Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Печегоров Екатерина Максимовна

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Сын: Печегоров Александр Иванович

Мать ребёнка: Печегоров Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Дочь: (Печегорова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Печегоров Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1902 ст.

Сын: Печегоров Павел Иванович

Мать ребёнка: Печегоров Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
15.01.1907 ст.

Сын: Печегоров Виталий Иванович

Мать ребёнка: Печегоров Екатерина Максимовна

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Сын: Печегоров Константин Иванович

Мать ребёнка: Печегоров Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
03.06.1917 ст.

Сын: Печегоров Василий Иванович

Мать ребёнка: Печегорова Анна Кирилловна

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1924

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