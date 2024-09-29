Назарова (Луконина) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1880
Отец: Луконин Андрей Федорович
Мать: Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
25.10.1899
Рождение ребёнка
20.01.1904
Дочь: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Назарова) Паша???
Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Назарова) Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно