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Назарова (Луконина) Александра Андреевна

Место рождения

Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1880

Отец: Луконин Андрей Федорович

Мать: Надежда Михайловна

Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
25.10.1899

Муж: Назаров Алексей Дмитриевич

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1904

Дочь: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Назарова) Паша???

Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Назарова) Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Назаров Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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