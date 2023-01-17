Столбов Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбов Давид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Столбов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Столбов Юда Давидович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Столбов Никита Давидович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Столбов Емельян Давидович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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