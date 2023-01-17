Столбов Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Столбов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Столбов Емельян Давидович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область