Щербина Афанасий Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербина Василий
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
До 1758