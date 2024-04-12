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Щербина Афанасий Васильев

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1758

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербина Василий

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Щербина Давид Афанасьев

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
До 1758
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